Полеты запланированы четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям и продлятся до 30 октября.

Отмечается, что в 2023 году Стамбул стал самым популярным международным направлением полетов из аэропорта Сочи. По этому маршруту было выполнено 2,25 тыс. рейсов, пассажиропоток на направлении составил более 380 тыс. человек.

"Уральские авиалинии" станут пятым перевозчиком на маршруте Сочи — Стамбул — Сочи. В настоящее время рейсы в этот турецкий город из Сочи выполняют авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), "Азимут", "ИрАэро" и RedWings.