Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 11 марта. Глуховских сменил на посту гендиректора аэропорта Сергея Круглова, который руководил авиапредприятием с июля 2016 года.

По информации с сайта Майминского района республики Алтай, Глуховских родился в 1955 году, вся его карьера связана с гражданской авиацией. В 90-е годы являлся руководителем авиапредприятия "Горный Алтай", в составе которого находилось 7 аэропортов местных воздушных линий и 12 единиц авиационной техники.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку, которые приобрели аэропорт у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года аэропорт возобновил работу после 20-летнего перерыва. По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска составил 429,269 тыс. человек, что на 31,8% больше, чем в 2022 году.