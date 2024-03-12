"Сейчас компания готовит программы на летний 2024 года и зимний 2025 года сезоны для гостей из Южной Азии. Планируются комбинированные туры через Москву, в столице Приангарья туристы из Индии смогут провести около трех-пяти дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт стал результатом переговоров, которые начались в декабре 2023 года, когда иркутский центр "Мой Бизнес" организовал реверсную бизнес-миссию индийских компаний в Иркутскую область. В ноябре 2024 года планируется бизнес-миссия иркутских компаний в Индию.

Как сообщалось ранее, традиционно туркомпании, организующие отдых на Байкале, рассчитывают на туристов из Китая, в меньшей степени — из Таиланда. До февраля 2022 года летний и зимний отдых на озере также был интересен европейцам, в основном немцам и французам.