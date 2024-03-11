"За три выходных дня курорты показали рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: "Эльбрус" посетило на 17% больше гостей, "Ведучи" и "Архыз" — на 25%", — говорится в сообщении.

За всю минувшую неделю, на которую выпали длинные выходные дни, наибольший рост турпотока зафиксирован на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии. Курорт принял на четверть гостей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ведучи" в Чеченской республике посетило на 9% больше туристов, "Архыз" в Карачаево-Черкесии — на 13%.

"Эти показатели подтверждают, что интерес к отдыху на Северном Кавказе стабильно растет. Мы видим, что с каждым годом больше туристов предпочитают выходные и праздничные дни проводить на всесезонных курортах", — привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора "Кавказ.РФ" Рустама Тапаева.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги. На территории курорта открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием — 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.