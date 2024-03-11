"9 августа мы отметим 80-летие окончания Ленинградской битвы — одной из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны. Все знают какие ожесточенные бои шли на Пулковском рубеже, и для нас особенно важно, что памятник будет исполнен за счет частных пожертвований, как воистину народный памятник", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По его словам, создание нового мемориала ускорит окончательное введение в обиход и закрепление понятия "Битва за Ленинград". Власти сообщают, что участие в Ленинградской битве принимали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского, 2-го Прибалтийского фронтов, соединения авиации дальнего действия и войск ПВО страны, а также Краснознаменный Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии. Кроме того, в битве принимали участие формирования партизан и трудящиеся Ленинграда и области.