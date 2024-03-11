"Благодаря нацпроекту "Культура" в Тверской области количество посещений музеев выросло в 2 раза, на 25% — театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится", — говорится в сообщении.

Кроме того, Тверская область станет одним из пилотных регионов для реализации программы по сохранению памятников истории и культуры. Сегодня в Верхневолжье самое большое в ЦФО количество таких объектов — порядка 10 тысяч.

Планируется, что первые работы будут проведены на усадебных комплексах 18-19 веков в Вышневолоцком, Лихославльском и Осташковском округах, Торжокском районе.

Губернатор Игорь Руденя на форуме назвал в числе приоритетов развитие туристической отрасли.

Так, в прошлом году Тверскую область посетили 2,8 млн туристов. В этом году завершается создание современного речного порта в Завидово.

Таким образом, Тверская область становится центром путешествий по Волге, подчеркивается в сообщении.