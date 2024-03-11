Отмечается, что на эти цели будет направлено почти 1,5 млрд рублей. В нормативное состояние приведут участки с 13 по 62 километр и с 91 по 128 километр. Перечень участков для ремонта сформирован с учётом обращений жителей.

"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" прежде всего приводим в порядок участки дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, скорой помощи, пассажирского транспорта, к туристическим и культурным объектам", — приводятся в сообщении слова главы Тамбовской области Максима Егорова.

Всего в 2024 году по всем программам планируют отремонтировать чуть более 200 км дорог. В том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запланировано отремонтировать три участка региональных дорог, мост через реку Ирка, а также завершить работы на путепроводе в Мичуринске.

Объем средств на реализацию этих мероприятий составит 1 млрд 150 млн рублей.

В 2023 году по нацпроекту в Тамбовской области было обновлено 95 км дорог и три мостовых сооружения. Финансирование составило 2,56 млрд рублей. По всем программам в прошлом году в нормативное состояние приведено более 320 км дорог.