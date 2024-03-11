На смотровой площадке Приморского карьера комбината 16 и 17 марта пройдет большой праздник. Она станет территорией народных Масленичных гуляний. Гостей ждут традиционные русские забавы и угощения, а вход на один из популярнейших туристических объектов Калининградской области в субботу и воскресенье станет бесплатным для всех, говорится в пресс-релизе.

Развлекательная программа на Масленицу рассчитана на гостей разных возрастов. Самых юных будут развлекать аниматоры и ростовые куклы, актеры уличного театра сыграют спектакли по мотивам русских народных сказок. Дети и их родители смогут освоить ремесло росписи матрешек и пряников, изготовить лоскутную куклу-масленицу.

Взрослым предложат принять участие в "Богатырских забавах" и посоревноваться в стрельбе из лука и метании топоров, а также испытать себя в боях на мешках и на поролоновых мечах. Любой желающий сможет примерить доспехи средневековых рыцарей и сделать фото на память.

"Гуляния — это, наверное, самый близкий русской душе формат праздника. Но мы считаем, что, даже развлекаясь, необходимо узнавать новое. Поэтому помимо традиционных масленичных активностей для детей и взрослых будут организованы бесплатные экскурсии по основным локациям смотровой площадки Приморского месторождения", — рассказала начальник отдела промышленного туризма комбината Тамара Масевич.

По ее словам, гости также смогут увидеть с высоты птичьего полета крупнейший в мире открытый янтарный карьер размером 1,5 км на 1,5 км, где идет промышленная добыча. Сезон добычи янтаря уже начался, и потому посетители рассмотрят, как на дне карьера работает огромный экскаватор. Об особенностях добычи янтаря, его обработки и других интересных подробностях посетителям карьера расскажут профессиональные гиды.

Туристические объекты янтарного комбината входят в перечень самых посещаемых среди гостей области. По итогам 2023 года комбинат принял 161 тыс. посетителей.