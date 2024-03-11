11 марта одному из основателей Исторического музея графу Алексею Сергеевичу Уварову исполняется 200 лет.

Экспозиция знакомит с биографией исследователя, научной и общественной деятельностью как Уварова, так и его супруги Прасковьи Сергеевны, продолжившей дело мужа.

В оформлении выставки использованы фотографии памятников из собрания ГИМ.

В течение 2024 года тульский филиал Исторического музея проведет ряд мероприятий, посвященных 200-летию А. С. Уварова, отметили в пресс-службе.

Уваров — почетный член Петербургской Академии наук (1857), основатель и председатель Московского археологического общества и организатор Всероссийских археологических съездов, один из основателей Исторического музея.

Он подготовил устав и программу Исторического музея, определившую основные направления его научной деятельности и архитектурный облик музея. При Уварове было завершено строительство здания и созданы первые экспозиции.

Граф стал и первым дарителем музея, передав в собрание ГИМ многочисленные предметы из раскопок памятников каменного, бронзового, железного веков и эпохи Средневековья.

Государственный исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. В феврале 2024 года ГИМ отметил свое 152-летие.

Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек. В 2024 году ГИМ организует в Туле еще пять выставочных проектов.