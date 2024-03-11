Показатель вырос на 6,1% относительно 2022 года и на 1,4% превысил показатель допандемийного 2019 года. При этом количество ночей превзошло данные за 2019 год в 24 из 25 стран ЕС, по которым доступны актуальные данные.

Самый значительный рост зафиксирован на Мальте и Кипре — на 20%, в Словакии показатель увеличился на 16%. Небольшое снижение (на 1%) отмечено в Люксембурге.

Если учитывать только иностранный туризм, больше всего туристический поток в прошлом году вырос в Чехии и Словакии (на 29%), в Нидерландах и Румынии — на 23%. Число ночей, проведенных в туристических заведениях местными жителями, в Греции увеличилось на 13%, в Словакии — на 11%, в Болгарии — на 9%.