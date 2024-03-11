Композиция будет вписана в парковую зону вокруг собора.
По его словам, бронзовая скульптура высотой два метра уже выполнена, сейчас для нее готовят каменный постамент. Сквер также украсят красивыми фонарями и скамейками.
По словам главы района, проект "практически на 100% финансируют меценаты".
Также запланировано обновление сквера рядом с собором и скульптурой святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии.
Кафедральный собор Рождества Христова строится в Челябинске в память об историческом храме, который был взорван в 30-х годах прошлого века. Архитектурный проект выполнили Елена и Владимир Колосовы.
18 сентября 2013 года был освящен закладной камень будущего кафедрального собора. На первом этаже (нижний храм) размещен крестильный храм, на втором этаже будет находиться главный молитвенный зал и алтарь с престолом, освященным в честь Рождества Христова.
Нижний храм в честь святого равноапостольного князя Владимира будет открыт на Пасху, 5 мая.