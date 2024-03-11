"Выборг — совершенно уникальное место. Это не только средневековый замок, как привыкли многие, но и город, в котором сохранились уникальные объекты. Фестиваль, в первую очередь, направлен на жителей Выборга, чтобы они увидели, каким богатством обладают. Архитектура — это живой организм, который может приносить огромную пользу. Объекты можно по-разному использовать, проводить там творческие мероприятия", — отметила Базылевич.

Директор фестиваля Полина Светозарова подчеркнула, что в Выборге существует симбиоз карельской, финской, шведской и русской культур. "Фестиваль не только архитектурный, в нем участвуют филологи, этнографы, все, кто могут раскрыть память места, предложить, как мы можем сохранить город для будущих поколений", — добавила она.

По словам Светозаровой, в рамках фестиваля есть две номинации. Первая — "Артефакт" — предлагает школьникам и студентам придумать новый монумент или арт-объект, который отметит усадьбу Нобелей в Ландышевке. Вторая номинация касается судьбы водонапорной башни, построенной Вяйне Кейнаненом в 1930-е годы. Участникам предложено создать концепцию приспособления объекта под современное использование.

Светозарова рассказала, что фестиваль пройдет в башне, библиотеке Аалто и выборгском замке. В рамках мероприятий пройдут лекции, конференции и выставки. Одна из экспозиций будет посвящена тому, как выглядел бы Выборг при более бережном к нему отношении.

Будет также издан путеводитель по Выборгу XX века. "Это гайд-бук с авторскими текстами и иллюстрациями. В него вошли Ведьмин дом, вокзал, Эрмитаж, водонапорная башня, библиотека Аалто и другие объекты", — отметила директор фестиваля.

Историк архитектуры Анастасия Медведева рассказала, что на фестивале будет представлена табличка с трехъязычным названием улиц Выборга. "Еще в начале XX века Выборг был трехъязычным. Мы нашли и восстановили шрифт и сделали табличку. Это и есть память места в широком смысле слова", — добавила она.

Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что вопрос об использовании водонапорных башен серьезно решается во многих регионах. "Вдох в такой уникальный объект будет поддержан правительством. Хочется увидеть много вариантов использования объекта. Ждем инновационных решений, чтобы она стала самодостаточным местом", — сказал он.

Лутченко также выразил надежду, что подобные фестивали пройдут в других знаковых местах области — Старой Ладоге, Ропше, Ивангороде.