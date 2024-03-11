Директор фестиваля Полина Светозарова подчеркнула, что в Выборге существует симбиоз карельской, финской, шведской и русской культур. "Фестиваль не только архитектурный, в нем участвуют филологи, этнографы, все, кто могут раскрыть память места, предложить, как мы можем сохранить город для будущих поколений", — добавила она.
По словам Светозаровой, в рамках фестиваля есть две номинации. Первая — "Артефакт" — предлагает школьникам и студентам придумать новый монумент или арт-объект, который отметит усадьбу Нобелей в Ландышевке. Вторая номинация касается судьбы водонапорной башни, построенной Вяйне Кейнаненом в 1930-е годы. Участникам предложено создать концепцию приспособления объекта под современное использование.
Светозарова рассказала, что фестиваль пройдет в башне, библиотеке Аалто и выборгском замке. В рамках мероприятий пройдут лекции, конференции и выставки. Одна из экспозиций будет посвящена тому, как выглядел бы Выборг при более бережном к нему отношении.
Будет также издан путеводитель по Выборгу XX века. "Это гайд-бук с авторскими текстами и иллюстрациями. В него вошли Ведьмин дом, вокзал, Эрмитаж, водонапорная башня, библиотека Аалто и другие объекты", — отметила директор фестиваля.
Историк архитектуры Анастасия Медведева рассказала, что на фестивале будет представлена табличка с трехъязычным названием улиц Выборга. "Еще в начале XX века Выборг был трехъязычным. Мы нашли и восстановили шрифт и сделали табличку. Это и есть память места в широком смысле слова", — добавила она.
Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко отметил, что вопрос об использовании водонапорных башен серьезно решается во многих регионах. "Вдох в такой уникальный объект будет поддержан правительством. Хочется увидеть много вариантов использования объекта. Ждем инновационных решений, чтобы она стала самодостаточным местом", — сказал он.
Лутченко также выразил надежду, что подобные фестивали пройдут в других знаковых местах области — Старой Ладоге, Ропше, Ивангороде.