В конце 2022 года фигурант дела получил экспертное заключение о неисправности канатных дорог, но несмотря на это около полугода продолжал перевозить людей, говорится в сообщении.

При этом, по данным надзорного ведомства, канатные дороги не были оборудованы устройствами контроля превышения скорости, предотвращения схода каната, индикацией рабочего тормоза. Отмечается, что установленная система управления, собранная на устаревшей элементной базе, не могла обеспечить безопасную эксплуатацию канатных дорог. Экс-главе фирмы инкриминируют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).