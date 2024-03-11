«2023 год был уникальным. Мы начали перевозить в туристических поездах буквально в 2019 году. В прошлом году перевезли почти миллион человек. Хороший рост, миллион человек в поездах. Потенциально спрос намного больше, но нам до этого многое нужно сделать. И здесь, прежде всего, спасибо большое за подготовку законопроекта по туристическим перевозкам», — сказал он на заседании в Госдуме.

Глава РЖД добавил, что компании сложно организовывать туристические перевозки без отдельного закона, так как на железной дороге все четко регламентировано.

«Для понимания, у нас пассажир везется из точки А в точку Б, и эти точки обязательно разные. Туристический маршрут: если он выехал из одной точки, он должен вернуться в ту же самую точку. И законодательно это должно быть закреплено. Что такое туристический поезд, механизм его обслуживания? Вот эти вопросы – они очень специфичные, но нуждаются в регулировании, и здесь я бы просил в этой части нам помочь и максимально быстро постараться запустить эти решения», — пояснил Белозеров.