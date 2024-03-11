Так, в горах Дагестана лавинная опасность сохранится до конца суток 11 марта, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. В республике организуют контроль за накоплением снега, а при необходимости вызывают искусственный сход формирующихся лавин.

В чрезвычайном ведомстве Дагестана призвали население воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.

В горах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии лавиноопасная ситуация сохранится 11-12 марта.

По данным ГУ МЧС России по КБР, сход снежных масс может вызвать в республике ЧС и происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии уточнили, что в этом регионе вероятность возникновения ЧС сохраняется на территории Алагирского района.

Предупреждение по лавинной опасности в горах Ингушетии на высоте более 1000 метров объявлено на 11-13 марта, сообщает региональный главк МЧС. Жителям и гостям республики рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

По данным ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии, в горах республики лавины могут сойти 12-14 марта. Спасатели призвали людей избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего бывают на склонах крутизной более 30 градусов.

Трехдневное предупреждение об угрозе схода снежных лавин объявлено в Краснодарском крае и Адыгее. На территории этих субъектов лавинная опасность сохранится 12-14 марта, сообщают пресс-службы региональных главков МЧС.