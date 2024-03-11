"Отличительная особенность фестиваля молодого кино уже отражена в его названии. "Новое движение" — это фестиваль всего нового: новых направлений, новых имен, новых сюжетов, новых тем, новых векторов развития. В нем нет строгих рамок и ограничений. Организаторы уверены, что фестиваль станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино", — говорится в сообщении.

Принять участие в основном конкурсе смогут кинематографисты, снявшие первый, второй или третий полнометражный художественный фильм. Производство ленты продолжительностью не менее 60 минут должно быть завершено после 1 мая 2023 года. Заявки на участие принимаются до 25 апреля.

Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, у региона большой опыт в проведении крупных культурных мероприятий: в 2023 году в Великом Новгороде прошел первый международный юношеский конкурс пианистов имени С.В.Рахманинова, ежегодно проходит театральный фестиваль имени Ф.М.Достоевского.

"Великий Новгород — это, прежде всего, город молодежи. Мы развиваем наш университет и систему профессионального образования так, чтобы здесь было удобно, интересно и престижно учиться молодым людям со всей страны. Уверен, что фестиваль молодого кино "Новое движение" займет достойное место в событийной линейке культурных мероприятий нашей страны и станет ежегодным ярчайшим событием для молодых талантов со всей России", — приводятся в сообщении слова Никитина.

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства Новгородской области.