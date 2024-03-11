"Ранее авиакомпания Qazaq Air выполняла субсидированные рейсы по данному направлению. В 2024 году было принято решение о запуске коммерческих рейсов с целью развития внутренних авиасообщений", — сообщили "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе авиаперевозчика.

Поясняется, что рейсы будут выполняться 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Длительность полета составит 1 час, стоимость билетов — от 13 тыс. тенге. Qazaq Air — авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из 5 самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее известны как Bombardier DHC-8-Q400NG).