За первые два месяца прошлого года пассажиропоток составлял 213 тыс. 296 человека. Таким образом, рост составил 15,85%.

Так, в январе и феврале текущего года аэропорт обслужил 125 тыс. 832 человека и 121 тыс. 273 человека, соответственно. За эти же месяцы в 2023 году пассажиропоток составлял 111 тыс. 986 человек и 101 тыс. 310 человек, соответственно.

В пресс-службе аэропорта отмечают, что с учетом декабря 2023 года пассажиропоток зимнего сезона составил 371 тыс. 612 человек.

"Самым популярным направлением остается Москва с пассажиропотоком 230 тыс. 870 человек. На втором месте Санкт-Петербург и 124 тыс. 807 пассажиров", — отметили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщалось, по итогам 2023 года аэропорт "Мурманск" обслужил 1,435 млн человек, что на 10% превысило показатели 2022 года.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".