Экскурсия пройдет в университетской библиотеке, которая находится в историческом здании Александровского реального училища.

Здесь хранится более 600 экземпляров принадлежавших училищу старинных и редких изданий, из них самая "почтенная" по возрасту книга — "Энтомология для садовников и любителей садоводства" — издана в Санкт-Петербурге в 1871 году.

Участники экскурсии смогут увидеть книги, по которым учились писатель Михаил Пришвин, советский дипломат и инженер Лев Красин, художник Павел Россомахин и другие известные люди.

"Также гости смогут посетить музей университета, в помещении которого во время Великой Отечественной войны хранился саркофаг с телом Ленина", — отмечается в сообщении.

Александровское реальное училище — шестиклассное среднее учебное заведение, существовавшее в Тюмени в 1879-1919 годах.

В настоящее время в здании расположен главный корпус государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Красин учился в реальном училище в 1881-1887 годах, Пришвин — с 1889 по 1892 гг., Россомахин — в начале XX века.