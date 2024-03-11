"Сотрудники музеев дают себе волю и проводят всегда яркие запоминающиеся события, основанные на традиционных народных забавах", — сказала она.

Так, в Киришском краеведческом музее 16 марта пройдут золовкины посиделки.

"В старину в этот день принято было приглашать в гости родственников мужа, в первую очередь сестер. Гостей угощали и дарили подарки. В музее можно будет послушать народные песни, принять участие в играх, увидеть масленичные заклички", — рассказала заведующая учреждением Ольга Ершова.

Для гостей музея также проведут показ одежды, украшенной захожским кружевом. Завершат гуляния мастер-классы по созданию кукол-путанок и изделий из бересты.

В музее-усадьбе "Суйда" участников празднества ждет игровой бой подушками, чай с блинами, сжигание чучела, ярмарка и экскурсия.

О православной традиции масленицы расскажут в Тихвинском музее, там научат правильно просить прощения.

Как рассказала заведующая Сосновоборским музеем современного искусства Анастасия Коновалова, для семей в масленичную неделю проведут тематические занятия. "Дети и взрослые научатся вызывать весну, радостные светлые чувства и настроение с помощью красок. Они создадут декорации для сказки. Вторая часть действа — это сказка. Исполнять роли будут не актеры, а дивеевские игрушки. В заключении веселыми играми, хороводами мы встретим масленицу", — отметила она.

Завершится масленичная неделя в Сосновоборском музее открытием выставки весенних пейзажей ленинградской школы живописи.