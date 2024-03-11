Результаты исследования показывают, что чаще всех так относятся к Масленице сограждане в возрасте от 60 лет (51%).

В свою очередь, этнокультурным событием Масленицу считают более трети россиян (38%), среди респондентов 25-34 лет так считает почти каждый второй (48%)

Каждый десятый (10%) считает Масленицу языческим обрядом, среди молодежи 18-24 лет так думает почти каждый пятый (19%).

Отвечая на вопрос социологов о главном смысле этого праздника, около половины респондентов (47%) назвали поддержание народной традиции, 41% опрошенных — встречу весны и проводы зимы, 3% сограждан — хорошо поесть перед началом поста.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 3 марта 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.