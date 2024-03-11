Установлено, что 58-летний обвиняемый в сентябре 2022 года управлял прогулочным катером в акватории Онежского озера на территории Кондопожского района Карелии. На борту находились шесть пассажиров, что превышало максимально разрешенное число людей на судне. При неблагоприятных погодных условиях он совершил опасный маневр, в результате которого катер перевернулся. В результате трое мужчин и пятилетний ребенок погибли.

Фигурант дела признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест.