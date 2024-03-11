"Утром и днем 14 марта в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском и Усть-Большерецком районах, днем в Мильковском и Алеутском округах, а также Усть-Камчатском районе ожидается местами сильный мокрый снег, метель", — говорится в сообщении.

На дорогах края прогнозируют гололедицу и снежные заносы.

Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, на юго-восточном побережье — штормовых 25-30 м/с, на юго-западном побережье — 30-35 м/с.

15-16 марта сильные снегопады, метели и ветер до штормового ожидаются в Мильковском и Алеутском округах, а также в Усть-Камчатском, Карагинском и Олюторском районах.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.