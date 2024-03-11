Согласно информации с сайта госзакупок, по данным на начало ноября 2023 года договор на строительство аэровокзального комплекса стоимостью 3,024 млрд рублей был рассчитан до 31 января 2024 года. Вместе с тем в конце ноября со ссылкой на гендиректора ООО "Аэропорт "Томск" (управляет авиапредприятием) Антона Перфильева сообщалось, что сроки ввода были сдвинуты на март для уверенности в качестве работ.

В начале февраля 2024 года, по данным сайта госзакупок, было заключено дополнительное соглашение, согласно которому дата окончания исполнения договора по строительству терминала перенесена с 31 января на 30 апреля 2024 года.

Проект нового терминала "Богашево" предусматривает строительство нового здания с двумя телетрапами. Новый терминал площадью 7 тыс. кв. м. расположится рядом с действующим, а общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.

Заказчиком строительства выступило ООО "Аэропорт Томск", генподрядчиком — ООО "Холдинговая компания "Новолекс". Изначально стоимость контракта составляла 2,45 млрд рублей, однако в октябре 2023 года было подписано допсоглашение, которое предусматривало рост стоимости работ.

По итогам 2023 года аэропорт "Богашево" обслужил почти 600 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 14 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по двум международным направлениям.