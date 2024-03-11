"Период проведения туристических рейсов с 4 июля по 6 августа продолжительностью 11 суток каждый", — сообщил Ирлица.

Операторами туристических рейсов являются ООО "Клуб географических путешествий" и ООО "Географические открытия".

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз" и "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Длина атомного ледокола "50лет Победы" составляет 148 м, ширина — 30 м, полное водоизмещение — 23 тыс. тонн, скорость хода на чистой воде — 20,8 морских узлов. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт).