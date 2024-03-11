По информации с сайта госзакупок, аэропорт в рамках закупки у единственного поставщика заключил соответствующий контракт на проект реконструкции. При этом название компании-подрядчика не раскрывается. Исполнение контракта рассчитано до 5 марта 2025 года.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, старый будет снесен.

Также сообщалось, что в сентябре прошлого года АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" (Санкт-Петербург) стало победителем запроса предложений на разработку предпроектной документации для строительства нового аэропорта Горно-Алтайска. Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры начнется в 2025 году и закончится в 2027 году.

АФК "Система" и Сбербанк приобрели аэропорт Горно-Алтайска у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года аэропорт возобновил работу после 20-летнего перерыва. По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска составил 429,269 тыс. человек, что на 31,8% больше, чем в 2022 году.