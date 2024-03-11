"В рамках ремонта на "Сенной" было подготовлено песчаное основание, смонтирована железобетонная плита, проведены гидроизоляционные работы. На площадке стилобата уложено более 40 кв. метров гранита и более 200 погонных метров новых гранитных ступеней. В самом вестибюле станции обновлены гранитное покрытие пола и гидроизоляция плиты перекрытия", — говорится в сообщении.

Кроме того на станции обновлена линейка турникетов, отремонтированы наклонный ход, входные и выходные дверные группы.

Как сообщалось, станция метро "Сенная площадь" была закрыта на вход и выход с 20 декабря 2023 года для проведения ремонта лестничного спуска. По данным "Петербургского метрополитена", причиной просадки ступени лестничного спуска и подъема к вестибюлю стала потеря устойчивости железобетонной плиты, возникшая вследствие коррозии арматуры при длительном воздействии атмосферных осадков и реагентов для противогололедной обработки. На время восстановительных работ пассажирам рекомендовали пользоваться соседними станциями "Спасская" и "Садовая".

"У нас впереди ещё капитальный ремонт новых станций, которые уже работают 50-40 лет, — "Удельная", "Парк Победы", ряда других станций", — цитирует пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова .

Ранее сообщалось, что до 2032 года АО "Метрострой Северной столицы" (МССС, генподрядчик строительства петербургского метрополитена) должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.

"Сенная площадь" (до 1992 года — "Площадь Мира") открыта 1 июля 1963 года, расположена на Московско-Петроградской линии метрополитена между станциями "Технологический институт" и "Невский проспект".