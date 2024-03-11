"На официальном туристском портале Visit Petersburg представлено триста весенних туров в Санкт-Петербург. Туроператоры предлагают для жителей и гостей города как продолжительные туры, так и короткие поездки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на весну забронировано около 60% от общего количества предложений.

"Северная столица прекрасная в любое время года, а наши туроператоры предлагают множество интересных туров. Они будут интересны не только туристам из других регионов и стран, но и петербуржцам — позволят взглянуть на наш город под новым углом", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

По его словам, для семьей подготовлены туры от трех до семи дней. Эти путешествия включают посещение музейно-истерического парка "Остров фортов", Царскосельского лицея, а также обзорную экскурсию по Петербургу с использованием технологии дополненной реальности.

"Она позволяет сравнить современный вид города с прежним обликом зданий, улиц и площадей, а также взглянуть на них с высоты птичьего полета. Высокоточная графика и круговые панорамы создают эффект полного погружения". — говорится в сообщении.

В апреле туристам будут предложены путешествия по местам, с которыми связаны петербургские тайны, мифы и легенды. Гости посетят аптеку Пеля и башню Грифонов, двор духов на Васильевском острове, квартиру Григория Распутина, совершат пешеходную экскурсию по местам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". На майские праздники подготовлены туры с посещением мест сражений за Ленинград, а также рассказывающие о жизни в блокадном городе.

"С каждым годом набирают популярность гастрономические туры на майский праздник корюшки. В этом году он пройдет в Петропавловской крепости, в парке 300-летия Петербурга и в Староладожской крепости. Весной жителей и гостей города также ждут яркие события, фестивали и праздники. В их числе — масштабное открытие летнего туристского сезона с традиционным Фестивалем ледоколов", — говорится в пресс-релизе.