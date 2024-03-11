Полеты будут осуществляться трижды в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Согласно расписанию иркутского аэропорта, в настоящее время в Пекин летают S7 Airlines, "Россия" и Hainan Airlines.

Как сообщалось, с 4 апреля "Уральские авиалинии" приступают к выполнению полетов в столицу Китая из Екатеринбурга. Кроме того, с середины мая авиакомпания планирует возобновить полеты из Екатеринбурга в Харбин.

В настоящее время за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Армению и Узбекистан.

"Уральские авиалинии" заметно расширили международную полетную программу после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с группой AerCap.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.