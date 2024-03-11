Мэр отметил, что все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений — 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. На фестивальной площадке рядом с ЦУМом блинная будет работать круглосуточно.
В культурной программе фестиваля выступления московских фолк-коллективов. Будут проводиться различные мастер-классы: от уроков по гончарному и столярному делу до основы художественной росписи и изготовления народных игрушек-оберегов.
"С размахом провожать зиму будем и в столичных парках. В течение праздничной недели горожан ждет развлекательная, образовательная и спортивная программа. А 16-17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица", — сообщил Собянин.
Специальную праздничную программу подготовил и Дом российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 14 по 17 марта посетителей ждут мастер-классы по приготовлению блинов, добавил мэр.