"После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем "Московская Масленица". Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта, в центре с 11:00 до 21:00, а в округах по будням с 11:00 до 20:00 и до 21:00 в выходные", — написал Собянин в своем блоге в понедельник.

Мэр отметил, что все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений — 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. На фестивальной площадке рядом с ЦУМом блинная будет работать круглосуточно.

В культурной программе фестиваля выступления московских фолк-коллективов. Будут проводиться различные мастер-классы: от уроков по гончарному и столярному делу до основы художественной росписи и изготовления народных игрушек-оберегов.

"С размахом провожать зиму будем и в столичных парках. В течение праздничной недели горожан ждет развлекательная, образовательная и спортивная программа. А 16-17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица", — сообщил Собянин.

Специальную праздничную программу подготовил и Дом российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С 14 по 17 марта посетителей ждут мастер-классы по приготовлению блинов, добавил мэр.