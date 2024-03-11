Перелеты по удаленным маршрутам в Забайкалье, как уточнили в Минтрансе края, возобновятся после подписания соглашения с авиаперевозчиком. Точная дата пока не определена.
"Аэросервис" будет осуществлять перелеты по удаленным маршрутам в 8 населенных пунктов края: Усть-Каренга, Усугли, Тунгокочен, Юмурчен, Красный Яр, Кыра, Красный Чикой, Менза.
Как сообщалось, в январе Минтранс Забайкальского края и компания "Аэросервис", которая выполняла региональные авиаперелеты, не смогли прийти к соглашению по тарифам.
Проблемы с авиаперевозками по социально значимым маршрутам в Забайкалье из-за финансирования возникали и в прошлом году. Однако "Аэросервис" возобновляла обслуживание внутрирегиональных рейсов в рамках гарантийных обязательств Минтранса региона.
В прошлом году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы, позволяющие выполнять авиарейсы безубыточно. Предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно, поэтому региональный авиаперевозчик приостанавливал полеты до урегулирования ситуации.