"На конкурс, который проводился в феврале, была подана только одна заявка от ООО "Аэросервис". Авиакомпания не прошла по конкурсу, так как пакет документов был представлен не в полном объеме. Теперь будет заключено соглашение с "Аэросервис" как с единственным поставщиком сроком на год. В рамках соглашения будут установлены тарифы и сумма субсидирования перелетов авиакомпании государством", — пояснили в министерстве.

Перелеты по удаленным маршрутам в Забайкалье, как уточнили в Минтрансе края, возобновятся после подписания соглашения с авиаперевозчиком. Точная дата пока не определена.

"Аэросервис" будет осуществлять перелеты по удаленным маршрутам в 8 населенных пунктов края: Усть-Каренга, Усугли, Тунгокочен, Юмурчен, Красный Яр, Кыра, Красный Чикой, Менза.

Как сообщалось, в январе Минтранс Забайкальского края и компания "Аэросервис", которая выполняла региональные авиаперелеты, не смогли прийти к соглашению по тарифам.

Проблемы с авиаперевозками по социально значимым маршрутам в Забайкалье из-за финансирования возникали и в прошлом году. Однако "Аэросервис" возобновляла обслуживание внутрирегиональных рейсов в рамках гарантийных обязательств Минтранса региона.

В прошлом году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы, позволяющие выполнять авиарейсы безубыточно. Предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно, поэтому региональный авиаперевозчик приостанавливал полеты до урегулирования ситуации.