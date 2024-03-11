«По данным туроператоров, информация о массовой отмене прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх и пересадке пассажиров на стыковочные не соответствует действительности. Речи о системном изменении полетной программы нет. Техническая посадка в Анталье занимает около часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается. Полет обратно выполняется также с посадкой в Анталье», — рассказали в ассоциации.

По ее данным, на рейсах Air Cairo возят туристов туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel. Рейсы с посадкой в Анталье будут выполняться до устранения неполадок египетским перевозчиком.