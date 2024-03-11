Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 897,2 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд.
С начала 2024 года новосибирские таможенники предотвратили 15 случаев незаконного перемещения валюты: авиапассажиры пытались незаконно вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья более 2,5 млн рублей, 12,2 тыс. евро, $7,8 тыс. и 450 швейцарских франков.