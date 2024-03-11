"Это около 85% всей площади аэровокзала. Речь идет об инфраструктуре для граждан, вылетающих из столицы Чувашии — регистрация, автоматизированный прием и обработка багажа, паспортный контроль, досмотр, стерильная зона. Оставшаяся часть — для прилетающих в город пассажиров, включая зону выдачи багажа, заработает к сентябрю 2024 года, далее — зона международных вылетов", — написал он.

Реконструкцию терминала с августа 2021 года ведет структура ГК "Аэрофьюэлз", срок ее завершения откладывался. В последний раз глава Чувашии называл ориентировочной датой открытия терминала вторую половину 2023 года.

Модернизация позволит увеличить площадь аэровокзала более чем в 3,5 раза — до 5,5 тыс. кв. метров.

Николаев сообщил, что в 2024 году планируется ввести регулярные рейсы в Нижневартовск и Минеральные Воды в дополнение к существующим полетам в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут.

По его данным, за 2020-2023 годы аэропорт Чебоксар обслужил 1,7 млн человек, из них 508 тыс. — в 2023 году.

Работы по реконструкции терминала осуществляет ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ, оператор аэропорта и инвестор проекта, учредителем компании является ГК "Аэрофьюэлз"). МАЧ взял объект в аренду на 25 лет, при этом договор предполагает обязательное инвестирование собственных средств арендатора в реконструкцию арендуемого имущества, проведение капитального и текущего ремонта.