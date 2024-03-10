"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в г. Мале (Мальдивская Республика). МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Мале в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", — говорится в распоряжении.