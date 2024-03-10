"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в г. Мале (Мальдивская Республика). МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Мале в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", — говорится в распоряжении.
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На Мальдивах будет открыто генконсульство РФ
МОСКВА. 10 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Генеральное консульство РФ откроется в городе Мале, столице Мальдивской Республики, соответствующее распоряжение от 7 марта № 552-р подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.