"Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы МЦД-4. Четвёртый диаметр объединил Нижегородское и Калужское направления Московской железной дороги", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что для запуска D4 провели масштабные работы: построили новые пути и московские городские вокзалы на соединительной ветви, модернизировали существующие станции, возвели новую пассажирскую инфраструктуру на Марьиной Роще, Курской и Площади трёх вокзалов.

"Вблизи станций улучшаем парковочные пространства, маршруты наземного городского транспорта, пешеходные подходы и многое другое", — добавил он.

Собянин сообщил, что самые популярные станции МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

"Диаметры были нужны не только городу, но и Подмосковью. Работа не заканчивается: в этом году планируем завершить формирование московских городских вокзалов Тестовская и Кутузовская. До конца 2025 года полностью обновим подвижной состав на D4", — написал мэр.