"Молодые люди в России оформили десятимиллионную Пушкинскую карту. С момента запуска программы в сентябре 2021 года ее участники приобрели свыше 63 млн билетов в культурные учреждения на общую сумму более 31 млрд рублей", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что в топ-3 популярных категорий покупок входят билеты в кино, театры и музеи. На сегодняшний день участники программы могут посетить более 40 тысяч мероприятий в почти 12 тысяч учреждений культуры по всей России.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.