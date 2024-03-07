"С апреля открываем новые рейсы в Анталью — два раза в неделю на летний период авиакомпании "ЮТэйр" и круглогодично два раза в неделю авиакомпании "Аэрофлот". Также в апреле планируется открытие регулярного рейса в Тегеран (Иран)", — сказал Шахгириев.

Он отметил, что в следующем месяце к уже выполняемым "ЮТэйр" двум рейсам в неделю в Баку добавятся еще два, таким образом их Грозного авиакомпания будет летать в столицу Азербайджана 4 раза в неделю.

Кроме того, дополнительно откроют по одному рейсу в неделю Centrum Air в Джидду (Саудовская Аравия) и Uzbekistan Airways в Ташкент (Узбекистан). По данным двум направлениям эти компании сейчас уже летают один раз в неделю. Кроме того, ведутся переговоры об открытии рейса на летний период в Египет.

"Мы тесно взаимодействуем с авиакомпаниями, для которых стараемся создавать наилучшие условия. Сейчас активными темпами идёт строительство нового терминала аэропорта Грозного, рассчитанного на 1,5 млн пассажиров, и есть обоснованная надежда, что наши показатели будут только улучшаться. Все службы АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта) тесно над этим работают", — добавил гендиректор.