"С 2020 года инвестиции в строительство отелей в Краснодарском крае увеличились в 20 раз. Сегодня в крае строятся 48 отелей на сумму почти в 500 млрд рублей. Мы к концу следующего года получим примерно плюс 30 тысяч номеров. По итогам прошлого года у нас отдохнуло 18,6 млн человек, это — абсолютный рекорд. И те отели, которые сейчас строятся, они будут востребованы, потому что это (рекорд турпотока — ИФ) — не предел", — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что отели на курортах края, работающие сегодня по системе "все включено", действительно, соответствуют классификации.

"Раньше что имели, то и включали, а сегодня по-настоящему все включено. Уровень тот, который заставляет людей возвращаться снова не просто потому, что ехать некуда, а потому что качество отдыха, сервис отвечают мировому уровню. Подчеркну, что отели, которые сегодня строятся, это отели категории четыре и пяти звезд", — резюмировал Кондратьев.