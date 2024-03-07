Число самолетовылетов в прошлом месяце сократилось на 16,4% и составило 260.

"Увеличение пассажиропотока и расширение географии перелетов — это, наряду с обеспечением безопасности, одна из ключевых целей, которые перед руководством воздушной гавани поставлены главой Чечни Рамзаном Кадыровым. При его поддержке эти задачи нами планомерно решаются. Увеличение пассажиропотока — это и следствие постоянного совершенствования самого аэропорта: создания дополнительных условий, в том числе, максимально возможного расширения площадей накопителей, увеличения комфорта и удобства пассажиров", — пояснил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.

В январе-феврале 2024 года пассажиропоток аэропорта достиг 138,808 тыс. человек, что на 2,3% больше января-февраля 2023 года. Число самолетовылетов с начала года составило 517 (-14,7%).

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с 2022 годом, впервые достигнув отметки в 1 млн человек.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.