"Азербайджан – популярное туристическое направление среди россиян. Однако показатели по туристическим поездкам двух стран пока не вернулись к допандемийным", — заявил министр по итогам двусторонних переговоров с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым в Баку.

Как отмечалось в ходе встречи, росту взаимного турпотока между Россией и Азербайджаном будет способствовать недавно подписанная "дорожная карта" по развитию туризма на ближайшие три года. В ближайшей перспективе документ позволит решить задачи по разработке трансграничных маршрутов, совместных инвестпроектов и туристических брендов.

"В данный момент на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, приравнивающий туроператоров, организующих поездки по СНГ, к тем, кто организует поездки по территории страны. Это позволит им рассчитывать на дополнительные привилегии. Рассчитываем, что закон будет принят уже в этом году", — отметил Решетников.

По его прогнозу, закон стимулирует туркомпании активнее работать с дружественными странами, плотнее взаимодействовать с иностранными партнерами и помогать им в организации туров.

"Участники встречи обсудили вопрос открытия сухопутной границы между Россией и Азербайджаном, которая закрылась в апреле 2020 года из-за ковидных ограничений, а также возможность восстановления работы автомобильных пунктов пропуска на границе. До введения ограничений половина всех поездок россиян в Азербайджан приходилась на автомобильные поездки", — сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Фуад Нагиев на примере туристического центра "Шахдаг" рассказал об интересе российских туристов к зимним и горнолыжным центрам в Азербайджане и отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского альянса горных курортов, в который также входят "Шахдаг" и российский горный курорт "Роза Хутор".