"В парках 8 марта виновницам праздника вручат цветы. Кроме того, все парковые катки будут работать для женщин бесплатно и гостьям ничего не будет стоить аренда коньков. Для получения услуги проката необходимо оставить залог. Акция пройдет на ледовых площадках в парках "Дубки", "Красная Пресня", "Сокольники", Таганском парке, парке "Ходынское поле" и других", — говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, с 8 по 10 марта главными точками притяжения на культурной карте столицы станут ВДНХ, парки, музеи и усадьбы, кинотеатры, театральные и концертные залы. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, по предварительной регистрации, на отдельные потребуется приобрести билеты.

Для посетительниц всех возрастов 8 марта в Музее Москвы и его филиалах, а также в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени вход на все выставки будет бесплатным. Также бесплатным будет посещение выставок Музея транспорта Москвы "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ и "Куплю гараж" в Музее Москвы.

На ВДНХ планируется провести экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные женщинам и их влиянию на науку, искусство, историю и кинематограф.

В течение всего дня 8 марта на речных вокзалах Москвы будут идти мастер-классы. На Северном все желающие смогут научиться танцевать или освоить навыки флориста, а на Южном пройдут мастер-классы по макияжу и изготовлению брошей из акрила.