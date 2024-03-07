Распоряжение о выделении федеральных средств на реконструкцию воронежского государственного цирка на улице 20-летия Октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2024 году на реализацию проекта направят 696,5 млн рублей, в 2025г — 225 млн рублей, в 2026г — 686,2 млн рублей, в 2027г — 258,6 млн рублей, а в 2028г на реконструкцию направят 356,4 млн рублей.

Ранее на сайте Главгосэкспертизы России сообщалось, что в обновленном здании цирка для зрителей обустроят зал на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфет, кабинет врача с процедурной, а также VIP-зону с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Для артистов обустроят 22 гримерные и 2 клоунские.

Для животных также создадут все условия — помещения для содержания, холодильную камеру для хранения кормов, кабинет ветеринарного врача и изолятор.

Воронежский государственный цирк был построен в 1972 году. Общая площадь здания составляет 11,2 тыс. кв. метров.