"Развитие профессионального искусства является наглядным индикатором уровня развития культуры области в целом. Так, годовой зрительский охват девяти донских театров в 2023 году значительно превысил уровень 2022 года и составил около 1 млн человек", — приводятся в сообщении слова министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.

Проведено четыре театральных фестиваля. "Артисты музыкального театра с триумфом представили 35 концертов в лучших концертных и оперных залах мира. Прошли гастроли театра Горького по городам центральной России. Было показано 15 спектаклей, которые посетили около 10 тысяч зрителей", — добавила министр.

Отмечается, что в рамках нацпроекта "Культура" планируется провести ремонт и технически дооснастить Ростовский академический театр драмы имени Горького и Ростовский государственный музыкальный театр в Ростове-на-Дону. На эти цели предусмотрено свыше 31 млн рублей. Работы начались годом ранее и завершатся в текущем году.

"Здание Музыкального театра является одним из самых технически оснащенных и современных не только на Юге России, но и в стране. Благодаря нацпроекту для Музыкального театра приобретена современная электроакустическая и световая аппаратура. Продолжается капитальный ремонт прилегающей территории. В Театре драмы уже выполнены работы по ремонту системы электроснабжения, модернизируется сценический комплекс большого и малого залов. Новым световым оборудованием обеспечена так называемая "третья сцена" (ранее известная как экспериментальная)", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что после завершения работ театры смогут реализовывать новые технически сложные постановки и показывать спектакли оригинальной формы. Помимо этого, планируется провести капитальный ремонт Шахтинского драматического и Ростовского молодежного театров.