Как сообщили "Интерфаксу" в холдинге "Новапорт", пассажиры, пользовавшиеся ранее данной услугой, теперь ограничены в посещении залов повышенной комфортности аэропортов холдинга, расположенных в разных городах России. Это Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Мурманск, Томск, Барнаул, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Воронеж, Владикавказ, Ставрополь, Саранск, Нальчик, Белгород, Псков.

"Новапорт" с пониманием относится к временному неудобству для пассажиров, при этом активное сотрудничество с другими компаниями по предоставлению услуг привилегированного обслуживания продолжилось на тех же условиях. Это Dragon Pass, Every Lounge, Golden Key, Grey Wall, Persona Aero", — отметил представитель холдинга.

MileonAir — один из нескольких преемников ушедшей из РФ Priority Pass.