"Горожане и туристы вновь увидели голубой луч примерно 28-метрового маяка, построенного в историческом центре города в 1984 году и не работавшего длительное время", — сказал собеседник агентства.

В ходе тестов специалисты фокусировали мощный прожектор на местной телевышке, судах в волховской акватории, набережных. Оборудование маяка позволяло создавать на стенах прибрежных зданий разнообразные "калейдоскопные картинки".

"Конечно, нам не хотелось бы доставлять неудобства жителям домов, построенных у реки. Поэтому, например, придется отказаться от того, чтобы наводить прожектор непосредственно на речную гладь", — сказали в ДМЦ. Тестирование показало, что отраженный от воды луч бьет по окнам жилых зданий.

Предполагается, что маяк в Великом Новгороде будет работать круглый год, автоматика включит его в сумерках и выключит с рассветом.

В День Победы, в Новый год и по другим праздникам маяк будет работать в особых режимах и станет важной частью праздничного убранства древнего города. Для речного судоходства работа маяка не будет иметь никакого значения. "Маяк просто станет еще одной городской достопримечательностью", — добавили в ДМЦ.

Новгородский ДМЦ в современной России является единственной в своем роде образовательной организацией, имеющей несколько собственных учебных судов. С 1967 года центр подготовил около 30 тыс. специалистов. В настоящий момент в ДМЦ проходит масштабная реконструкция стоимостью более 400 млн рублей. В ходе реконструкции капитально отремонтировали маяк, входящий ныне в комплекс зданий ДМЦ. Реконструкцию планируется завершить в текущем году.