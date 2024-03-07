"По сообщению синоптиков, днем 8 марта в средних и высоких горах курорта ожидается сильный снег", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует оперштаб, все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

"Сочинцам и гостям курорта рекомендовано воздержаться от походов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Выезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимним комплектом шин, запрещен", — отмечается в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.