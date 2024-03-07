Операционная прибыль (скорректированная EBIT) повысилась в 1,8 раза и достигла 2,7 млрд евро.

Выручка выросла на 14,6% — до 35,4 млрд евро.

За прошлый год авиакомпания перевезла 123 млн пассажиров, что на 20% превысило показатель 2022 года. Число рейсов выросло на 14% — до 946 тыс. Загруженность рейсов улучшилась на 3,1 процентного пункта — до 83%, вернувшись к допандемийному уровню.

Совет директоров Lufthansa принял решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 0,3 евро на акцию. Голосование по этому вопросу пройдет на годовом собрании акционеров 7 мая.

Компания заявила также о намерении инвестировать около 4,5 млрд евро в текущем году в покупку самолетов, улучшение залов ожиданий и меню, а также в цифровые услуги для повышения удовлетворенности клиентов.

Тем не менее, результаты четвертого квартала оказались хуже ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль Lufthansa упала на 78% — до 67 млн евро, операционная прибыль -на 31%, до 402 млн евро. При этом выручка выросла на 5% и составила 8,76 млрд евро.

Консенсус-прогноз предполагал чистую прибыль на уровне 206 млн евро, операционную прибыль — 419 млн евро, выручку — 9,57 млрд евро.