"До конца года (2024 — ИФ) планируем открыть финансирование по двум новым проектам мастер-плана Хабаровска. Это проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея и реконструкция санаторного комплекса "Уссури", — приводит слова Довлатова пресс-служба краевого правительства по итогам презентации проектов для бизнес-миссии ВЭБ.РФ в четверг.

Зампред ВЭБ.РФ не уточнил, о каких суммах идет речь, но отметил, что "финансирование планируется, в том числе, с использованием льготных денег, предоставляемых приоритетным проектам Дальнего Востока и Арктики".

В ходе презентации глава региона Михаил Дегтярев и инвесторы представили проекты строительства нового здания Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) , реконструкции санатория Уссури и развития всесезонного спортивно-туристического комплекса "Хехцир". Общая стоимость проектов составляет около 30 млрд рублей.

Дегтярев напомнил, что мастер-план Хабаровска предполагает ревитализацию исторического центра города, создание объединенной набережной реки Амур, строительство межвузовского кампуса, формирование новых городских пространств, а также модернизацию инженерных сетей, обновление общественного транспорта, строительство жилья и объектов социальной сферы.

Так, согласно проекту, в залах обновленного ДВХМ будет представлено свыше 15 тыс. произведений искусства, которые сейчас спрятаны от глаз посетителей в хранилищах. Нынешнее помещение музея слишком маленькое, чтобы выставить их все.

"Следующий проект — восстановление санатория "Уссури". Это один из значимых объектов социальной инфраструктуры Хабаровского края. До 2018 года в санатории ежегодно проходили реабилитацию свыше 7 тыс. человек. Губернатором края поставлена задача — восстановить работу санатория в новом формате. Концепция сейчас в стадии формирования", — отмечает пресс-служба.

Еще один проект направлен на создание всесезонного спортивно-туристического комплекса "Хехцир".

По словам главы региона, для поддержания стабильного туристического спроса в крае необходимо создавать туристические объекты круглогодичного использования.

На "Хехцире" уже функционирует канатная дорога и две горнолыжные трассы. Для дальнейшего развития комплекса совместно с Группой Б1 разрабатывается бизнес-план. Как ожидается, посещаемость комплекса после завершения всех работ составит не менее 200 тыс. человек в год.