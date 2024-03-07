"Общее количество бронирований на курорте "Красная Поляна" на период с 8 по 10 марта увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13%. Как показывает статистика, праздничные дни традиционно пользуются популярностью у гостей вне зависимости от сезона", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала года на курорте наблюдается увеличение глубины бронирований.

"Учитывая динамику роста туристического потока, курорт готовится и к предстоящей масленичной неделе, а также к майским праздникам. В программе — анимация, живые выступления музыкантов, программа в культурном центре Амфитеатр, ярмарка оригинальных товаров и сувениров ручной работы от представителей российских брендов и местных мастеров, а также многое другое", — сообщает пресс-служба.